Due errori condannano a Palazzolo un Piace inconcludente

Venti minuti di sofferenza, poi un dominio totale ma sterile. E la puntuale punizione al primo errore.

La trasferta di Palazzolo è stato il riassunto di questo inizio di stagione del Piacenza, che esce sconfitto per 2-0 e vede la vetta del girone D di Serie D lontana sette punti dopo solo 8 giornate.

I biancorossi, privi di Taugourdeau, continuano a produrre un buon gioco, ma soffrono terribilmente la mancanza di un terminale offensivo di qualità: oggi Pino, lanciato dal primo minuto, ha toccato pochi palloni, non riuscendo mai a rendersi pericoloso.

Nella ripresa, con i locali chiusi nella propria trequarti, un goffo errore di Zaffalon ha aperto la porta al vantaggio lombardo. Subito il gol, il Piace è sparito e ha incassato anche il raddoppio. Al triplice fischio, contestazione dei tanti tifosi piacentini al seguito.

Mercoledì Piacenza impegnato a Pavia in Coppa Italia, domenica prossima trasferta sul campo del Tuttocuioio ultimo della classe.





PRIMO TEMPO

Il campionato di Serie D vive l'ottavo turno e, nel girone D, il Piacenza non può concedersi pause sul campo della Pro Palazzolo. Mister Arnaldo Franzini rinuncia a Taugourdeau non in perfette condizioni, mentre per il ruolo di centravanti sceglie Pino.

Locali che pressano subito alto e provano a sorprendere la retroguardia biancorossa con rapidi cambi di fronte, la prima emozione arriva al 6', con la rovesciata di Minessi centrale.

Al 14' pregevole sponda di Minessi nel cuore dell'area per il sinistro dell'accorrente Cristini, murato in angolo dalla difesa biancorossa.

Un minuto dopo, azione in fotocopia nell'area di casa, con Mustacchio fermato alla disperata da Alari.

Al 19' cartellino giallo per Putzolu, per un fallo su Palazzi in ripartenza.

Al 23' Ciuffo si avventa sulla respinta della difesa lombarda e con un destro da 25 metri chiama Piombino alla spettacolare deviazione in angolo.

Il Piace domina e sfonda in particolare sulla destra, ma i cross di Mustacchio e Ciuffo non trovano mai la giusta deviazione.

Al 37' ennesimo traversone, sponda arretrata di Putzolu e conclusione a botta sicura di D'Agostino, che trova la fortuita deviazione con la schiena di un difensore locale.

Al 43' ammonito Palazzi per aver fermato Lordkipanidze lanciato verso l'area, aggrappandosi alla maglietta.

Nel secondo minuto di recupero, punizione dai 25 metri per il Piacenza: D'Agostino centra la barriera, apparsa molto vicina.

SECONDO TEMPO

Il secondo tempo di apre senza sostituzioni e con l'ammonizione di Minessi che blocca irregolarmente Poledri in ripartenza.

Il Piace parte all'arrembaggio e crea un paio di mischie molto pericolose in area del Palazzolo, ma non trova mai la conclusione.

Al 9' Putzolu prova dalla distanza con un destro incrociato che esce di un metro.

Un minuto dopo esce male con i piedi il portiere locale, Lordkipanidze ci prova da 40 metri, ma la palla è alta.

Al quarto d'ora Franzini toglie l'evanescente Pino e l'ammonito Putzolu per inserire Trombetta e Campagna. Al 17' giallo per Sbardella per un fallo metacampo.

Al 21' l'inaspettato vantaggio locale: un cross sballato è rinviato di testa male da Zaffalon (completamente solo), palla a Ragazzoni che scucchiaia dentro per Minessi, il quale scatta sul filo del fuorigioco e batte Ribero per l'1-0.

Al 30' Franz si sbilancia: dentro Garnero, fuori Ciuffo. Il Palazzolo risponde con Rizza per Capone.

Al 35' sciocca entrata in ritardo di Minessi su Zaffalon: secondo giallo e Palazzolo in 10. Per il Piace subito dentro Bianchetti per Poledri: assetto super offensivo, che produce subito una doppia occasione per Trombetta, prima fermato sulla linea dalla difesa locale, poi debole in rovesciata.

Al 40' il naufragio: angolo di Mattioli, colpo di testa di Allievi che sovrasta Martinelli e fa 2-0.

Bianchetti potrebbe riaprirla subito, ma dopo un pregevole slalom individuale sulla linea di fondo, calcia sull'esterno della rete. Al 44' alto il colpo di testa di Martinelli da pochi passi, ben trovato dal cross di Mustacchio.

Nei cinque minuti di recupero solo un po' di nervosismo e un gol sbagliato di sinistro dal cuore dell'area di Trombetta per un Piacenza che incappa nella seconda sconfitta in campionato.



IL TABELLINO

Pro Palazzolo (3-5-2): Piombino; Mafezzoni, Alari, Allievi; Mattioli, Ragazzoni (47' st Coly), Pinardi, Palazzi (15' st Ghidini), Cristini; Capone (30' st Rizza), Minessi. A disposizione: Mondello, Capoferri, Cantaboni, Desiato, Uberti, De Respinis, Rizza. All.: Didu.

Piacenza (4-3-3): Ribero; Ciuffo (30' st Garnero), Sbardella, Martinelli, Zaffalon; Lordkipanidze, Poledri (36' st Bianchetti), Putzolu (15' st Campagna); Mustacchio, Pino (15' st Trombetta), D'Agostino. A disposizione: Kolgecaj, Silva, Mazzaglia, Cabri, Pizzi. All.: Franzini.

Arbitro: Caresia di Trento (Cappellaro di Verona-Liotta di San Donà di Piave).

Reti: 21' st Minessi; 40' st Allievi

SERIE D

