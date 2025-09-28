Due "piacentini" nell'Italia campione del mondo di volley

Campioni del Mondo per la seconda volta consecutiva. La Nazionale azzurra, con due giocatori della Gas Sales Bluenergy Volley Piacenza (il centrale Gianluca Galassi e il libero Domenico Pace), ha vinto la medaglia d’oro ai Mondiali giocati nelle Filippine. Per Gianluca Galassi è il secondo tutolo mondiale consecutivo dopo quello vinto in Polonia nel 2022.

Una magnifica Italia nella Finale ha superato la Bulgaria per 3-1 (25-21, 25-17, 17-25 e 25-10) e si è laureata campione del mondo. Per gli azzurri si tratta del quinto titolo iridato dopo quelli ottenuti nel ’90, ’94, ’98 e 2022; il secondo consecutivo, dunque.

Quinto successo mondiale anche per il Ct De Giorgi che ai tre da giocatore (‘90-’98) aggiunge i due sulla panchina tricolore. Oggi, tra l’altro, De Giorgi ha raggiunto quota 100 vittorie sulla panchina azzurra. Nello staff azzurro aggiungono un titolo iridato dopo quelli vinti da giocatori anche gli ex compagni di squadra del CT, l’assistente allenatore Marco Meoni (iridato nel 1998) e Giacomo Giretto (1994), quest’ultimo al suo secondo oro consecutivo nel ruolo di team manager.

Cinque i premi individuali assegnati agli azzurri: Mvp Alessandro Michieletto, miglior palleggiatore Simone Giannelli, miglior opposto Yuri Romanò, miglior libero Fabio Balaso, miglior schiacciatore Alessandro Michieletto.

La nazionale azzurra maschile insieme a quella femminile che poche settimane fa si è laureata Campione del Mondo, saranno ricevute dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Quirinale mercoledì 8 ottobre alle ore 16.

La lista dei 14 azzurri campioni del mondo

Palleggiatori: Simone Giannelli, Riccardo Sbertoli.

Centrali: Gianluca Galassi, Simone Anzani, Giovanni Gargiulo, Roberto Russo.

Schiacciatori: Mattia Bottolo, Alessandro Michieletto, Luca Porro, Francesco Sani.

Opposti: Kamil Rychlicki, Yuri Romanò.

Liberi: Fabio Balaso, Domenico Pace.