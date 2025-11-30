Dure trasferte per San Lazzaro e Borgonovese LIVE

Nella sempre più incerta situazione che caratterizza i piani alti della Prima Categoria, trasferte impegnative per il San Lazzaro capolista, a Fidenza, e per la Borgonovese, seconda a -1, che viaggia alla volta di San Giorgio per sfidare il Drago. Meno impegnativo, sulla carta, il confronto che vedrà la Sarmatese ospitare il Soragna: potrebbe essere la squadra di Porcari, terza a -2, ad approfittare per l'ennesimo ribaltone? Campionato divertente che vive la terz'ultima giornata prima della pausa natalizia. In campo anche la Seconda Categoria dove il dominio dei Samurai, nel girone A, è incontrovertibile: alla Pontolliese oggi l'ingrato compito di tentare l'impresa con Vagge e soci. Nel girone B, bella vittoria del Cadeo che, grazie al 3-0 rifilato al Busseto, torna a vedere da vicino la testa della graduatoria. In Terza, campionato già fermo, ma scatta la quarta giornata di Coppa Coni che vede tutti i gironi in situazioni ancora altamente incerte.

PRIMA CATEGORIA

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE A

Risultati



Classifica



SECONDA CATEGORIA GIRONE B

Risultati



Classifica

