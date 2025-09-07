È il giorno del primo super derby Agazzanese-Fiorenzuola
Il programma della seconda giornata di campionato di Eccellenza e Promozione
Redazione Online
|25 secondi fa
Il gol di Dallagiovanna che ha deciso Fiorenzuola-Corticella alla prima giornata ©Libertà/Claudio Cavalli
Dopo il ricco antipasto di domenica scorsa, oggi il calcio piacentino vive la prima giornata completa (fischio d’inizio 15.30).
Eccellenza e Promozione giocano la seconda giornata di campionato, mentre Prima e Seconda categoria debuttano con la prima sfida di Coppa Emilia. In Terza, invece, seconda giornata dei quattro gironi di Coppa Coni.
Il piatto forte della giornata di Eccellenza è senza dubbio il super-derby Agazzanese-Fiorenzuola, primo dei tanti scontri diretti stagionali che vedranno impegnate le cinque piacentine. Il Nibbiano&Valtidone vuole dare continuità all’ottimo inizio di stagione sul campo dell’Arcetana, la Bobbiese crede nel colpaccio sul campo del Campagnola e la Pontenurese (in attesa di ottenere la vittoria a tavolino sulla Fidentina Bsd) riceve con ottimismo il Fabbrico.
In Promozione, spicca il derby Spes-Castellana Fontana. Il Gotico non avrà vita facile contro il Montecchio, mentre il CarpaChero vuole sbloccarsi in casa contro il Futura Fornovo Medesano.
Eccellenza e Promozione giocano la seconda giornata di campionato, mentre Prima e Seconda categoria debuttano con la prima sfida di Coppa Emilia. In Terza, invece, seconda giornata dei quattro gironi di Coppa Coni.
Il piatto forte della giornata di Eccellenza è senza dubbio il super-derby Agazzanese-Fiorenzuola, primo dei tanti scontri diretti stagionali che vedranno impegnate le cinque piacentine. Il Nibbiano&Valtidone vuole dare continuità all’ottimo inizio di stagione sul campo dell’Arcetana, la Bobbiese crede nel colpaccio sul campo del Campagnola e la Pontenurese (in attesa di ottenere la vittoria a tavolino sulla Fidentina Bsd) riceve con ottimismo il Fabbrico.
In Promozione, spicca il derby Spes-Castellana Fontana. Il Gotico non avrà vita facile contro il Montecchio, mentre il CarpaChero vuole sbloccarsi in casa contro il Futura Fornovo Medesano.
ECCELLENZA
Risultati
Classifica
PROMOZIONE
Risultati
Classifica
Risultati
Classifica
PROMOZIONE
Risultati
Classifica