Sunday, September 7

agg.

Piacenza

È il giorno del primo super derby Agazzanese-Fiorenzuola

Il programma della seconda giornata di campionato di Eccellenza e Promozione

Redazione Online
|25 secondi fa
Il gol di Dallagiovanna che ha deciso Fiorenzuola-Corticella alla prima giornata ©Libertà/Claudio Cavalli
Dopo il ricco antipasto di domenica scorsa, oggi il calcio piacentino vive la prima giornata completa (fischio d’inizio 15.30).
Eccellenza e Promozione giocano la seconda giornata di campionato, mentre Prima e Seconda categoria debuttano con la prima sfida di Coppa Emilia. In Terza, invece, seconda giornata dei quattro gironi di Coppa Coni.
Il piatto forte della giornata di Eccellenza è senza dubbio il super-derby Agazzanese-Fiorenzuola, primo dei tanti scontri diretti stagionali che vedranno impegnate le cinque piacentine. Il Nibbiano&Valtidone vuole dare continuità all’ottimo inizio di stagione sul campo dell’Arcetana, la Bobbiese crede nel colpaccio sul campo del Campagnola e la Pontenurese (in attesa di ottenere la vittoria a tavolino sulla Fidentina Bsd) riceve con ottimismo il Fabbrico.
In Promozione, spicca il derby Spes-Castellana Fontana. Il Gotico non avrà vita facile contro il Montecchio, mentre il CarpaChero vuole sbloccarsi in casa contro il Futura Fornovo Medesano.
ECCELLENZA
PROMOZIONE
