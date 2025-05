E' il giorno della resa dei conti tra Nibbiano e Correggese

E' il gran giorno. In uno stadio Pavesi, a Fiorenzuola che si preannuncia gremito, Nibbiano&Valtidone e Correggese si sfidano per conquistare la promozione in Serie D. Si chiude così sul neutro valdardese la lunga stagione dell'Eccellenza che ha visto le due contendenti più accreditate, chiudere a pari punti la stagione regolare. Si tratta del replay della sfida di domenica scorsa: al Bertocchi, nell'ultimo turno di campionato, i reggiani hanno strappato l'1-1 nel finale, rimandando così i giochi in una resa dei conti che non potrà finire in parità. Alle 16.30 il calcio d'inizio di un match che, in caso di nulla di fatto al 90', prevede la disputa dei tempi supplementari prima degli eventuali calci di rigore.

Mister Luca Rastelli dovrà fare ancora a meno degli infortunati Rossi e Fogliazza, così come del bomber, Domenico Grasso, che sconta il secondo e ultimo turno di squalifica dopo l'espulsione rimediata nel post gara di Agazzano.