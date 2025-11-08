È il grande giorno di Nibbiano-Agazzanese

C’è in ballo la leadership d’Eccellenza, sia pur ad un terzo del cammino, nell’ennesima puntata del derby tra le nostre realtà più consolidate in Eccellenza, ossia Nibbiano&Valtidone ed Agazzanese che promettono spettacolo nell’anticipo odierno (ore 15) che si gioca al “Molinari” di Nibbiano. Locali tuttora imbattuti nonché forti dell’attacco più prolifico e la difesa meno battuta del girone, ma sotto di un punto rispetto alla capolista in granata, che a fronte dell’unico scivolone lamentato a Pontenure (al di là del secco 3-0 patito in Coppa per mano della squadra di Rastelli, ndc) ha inanellato nove successi dopo il pari di Rolo.

Nel menù degli anticipi odierni ci sono pure tre derby tra girone A di Seconda ed i due di Terza, oltre alla sfida serale che attende il rinfrancato Gerbido mister Merisio a Fidenza.

In Eccellenza c’è pure l’altra sfida tra Zola e Brescello, mentre in Promozione c’è il derby parmense ad alta quota, Futura Fornovo Medesano-Colorno, cui guardano con occhi particolarmente interessati Castellana Fontana e Gotico Garibaldina.

Per la decima del girone A di Seconda gran derby della Valnure al “Rossetti” di Bettola tra due realtà in salute, quali la locale B.F. di mister “Spillo” Ponzini e la Pontolliese di Emiliano Boselli: gialloblù di casa quarti in classifica a quota 16, a +3 dagli ospiti in bianconero che tallonano l’area playoff.

Nel girone A di Terza c’è la stracittadina tra due squadre in buon spolvero quali il San Corrado (16) e la Folgore (12); nel B la Primogenita (10) cerca riscatto contro l’Alseno Calcio (15) e poi in serata il GerbidoSipa (4), reduce dal primo successo stagionale, è di scena a domicilio del più quotato Fortitudo 2025 (16).

