E' la grande notte del calcio piacentino

Settimana dilettantistica molto intensa con il turno infrasettimanale che tra ieri, oggi e domani, vedrà in campo le formazioni piacentine di Eccellenza, Promozione, Seconda (Girone A) e Terza Categoria. Il piatto fortissimo però, è ovviamente il doppio derby di Eccellenza, in particolare quello che va in scena, dalle 20.30, al Bertocchi. Il Nibbiano&Valtidone riceve infatti il Fiorenzuola per la sfida che potrebbe determinare tantissimo in ottica promozione: rossoneri che, a -6 dalla vetta, non possono permettersi passi falsi, valtidonesi chiamati ai tre punti per puntare all'aggancio della vetta. Già, perché l'attuale battistrada, l'Agazzanese, sarà di scena stasera sul campo della seconda della classe, la Pontenurese, matricola terribile per un altro confronto da brividi. Non è da meno la Promozione dove la capolista Castellana Fontana osserva il turno di riposo, mentre al Puppo va in scena un'altra stracittadina come Spes Borgotrebbia-Gotico Garibaldina. Di seguito il quadro completo delle gare in programma.

