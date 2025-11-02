Eccellenza, a caccia del pieno di vittorie RISULTATI LIVE

L'Agazzanese è chiamata oggi a dimostrare di aver assorbito la sconfitta infrasettimanale contro la Pontenurese nel confronto interno col Fabbrico, squadra ben più tosta di quanto reciti la classifica. Proprio la Pontenurese va a difendere il ritrovato primato sul difficile campo del BrescelloPiccardo. Dopo la spartizione della posta a reti bianche nel big match di mercoledì, Fiorenzuola e Nibbiano&Valtidone sfidano rispettivamente il Real Formigine e cenerentola Corticella. In coda, lo scontro diretto della Bobbiese, reduce da quattro ko di fila, con il Salsomaggiore.

In Promozione la partita del giorno è quella di Montecchio, dove la capolista Castellana Fontana cerca la sesta vittoria consecutiva, con tanto di consolidamento del primato, nella tana della damigella d'onore; compito tutt'altro che semplice ma alla portata della solida squadra di mister Ciotola. Al "Levoni” c'è invece il derby tra realtà dalle opposte ambizioni, dove il GoticoGaribaldina di mister Achilli mira proseguire con decisione la risalita verso la vetta al cospetto di un CarpaChero bisognoso di punti in chiave salvezza. Turno di riposo per la Spes.

