Ecco Ganz, primo allenamento con il Piace

Simone Ganz si è già allenato agli ordini di mister Arnaldo Franzini ed è pronto per essere convocato domenica. Il neo-biancorosso, arrivato ieri in prestito dalla Pro Patria proprio allo scadere della sessione invernale di calciomercato, è arrivato a Piacenza giusto in tempo per cambiarsi e raggiungere il campo Bertocchi per allenarsi assieme ai nuovi compagni.