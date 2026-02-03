Liberta - Site logo
Ecco Ganz, primo allenamento con il Piace

L'attaccante è arrivato nelle ultime ore di calciomercato

Michele Rancati
|1 ora fa
Ganz in biancorosso ©Libertà/Claudio Cavalli
Simone Ganz si è già allenato agli ordini di mister Arnaldo Franzini ed è pronto per essere convocato domenica. Il neo-biancorosso, arrivato ieri in prestito dalla Pro Patria proprio allo scadere della sessione invernale di calciomercato, è arrivato a Piacenza giusto in tempo per cambiarsi e raggiungere il campo Bertocchi per allenarsi assieme ai nuovi compagni.

