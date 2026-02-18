Fantastico Pietralunga: oro e argento ai Tricolori

Marco Pietralunga splendido campione italiano assoluto, ma insieme a lui ci sono anche cinque medaglie d’argento e tre di bronzo da celebrare.

Bilancio più che positivo per gli atleti piacentini che hanno partecipato ai Campionati italiani assoluti primaverili di nuoto pinnato: in quel di Lignano Sabbiadoro la spedizione locale ha potuto contare sui talenti della Vittorino da Feltre e della Calypso.

La copertina se la merita tutta la medaglia d’oro con tanto di titolo italiano assoluto conquistato da Marco Pietralunga, sicuramente l’atleta di maggior esperienza della squadra della Vittorino allenata da Gianni Ponzanibbio e Giorgia Mancin. Pietralunga si è infatti imposto con merito nella finale dei 50 monopinna, chiudendo con l’ottimo crono di 16”47 precedendo Fabio Biancalana (Dds Camaiore) di diciassette centesimi di secondo e Lorenzo Caronno (Np Varedo) di quasi quattro decimi di secondo.

Pietralunga avrebbe anche potuto replicare il Tricolore con i compagni di squadra Riccardo Albasi, Yassine Laanaia e Sebastiano Rossi, nella staffetta 4x100 mono, ma il quartetto biancorosso è stato squalificato per un’irregolarità subito dopo aver chiuso la gara al primo posto finale.

Una delusione parzialmente limitata dalla medaglia d’argento conquistata dalla stessa formazione (Pietralunga, Albasi, Laanaia e Rossi) nella staffetta 4x50 monopinna, chiusa al secondo posto con il tempo di 1’09”16 alle spalle del Sogese Bologna, oro con un crono di 1’08”12, e davanti al Sweet Team Modena, bronzo in 1’11”36.

Medaglia sfumata per un soffio nella finale dei 100 monopinna sempre per Pietralunga, quarto con un crono di 37”67 a soli quattro decimi di secondo dalla medaglia di bronzo; nella stessa gara, buon settimo posto finale per il biancorosso Riccardo Albasi.

Prima storica finale infine per la Vittorino in ambito femminile: Sofia Cosenza si è infatti guadagnata in vasca l’atto conclusivo che ha assegnato le medaglie nella specialità dei 50 apnea, per la giovane nuotatrice piacentina ottimo sesto posto finale con il tempo di 18”79 a soli sei decimi di secondo dalla medaglia di bronzo.

assoluti squadra calypso

Positiva spedizione anche per la Calypso, che torna a casa con quattro medaglie d’argento e tre di bronzo, un ottimo risultato per la squadra guidata dai tecnici Umberto Raimondi e Laura Galli. I momenti migliori li hanno regalati i giovani: Samuele Fantoni ha vinto la medaglia di bronzo nei 50 pinne assoluti Under 18 con il fantastico tempo di 21”24, non da meno Bice Cavallini che ha fatto registrare tre prestazioni di valore assoluto stracciando i precedenti personali nelle gare di velocità subacquea: argento nei 400 con 3’35”63, bronzo nei 100 con 43”85 e 200 con 1’47”24.

Altre tre medaglie d’argento sono arrivate dalle staffette Under 18 composte da Andrea Capellini, Pietro Zanelli, Samuele Fantoni e Ilias Bouthich nella 4x50, 4x100 e 4x200 monopinna.

In campo femminile, da citare le Under 18 Christel Chiapponi, Matilde Grana e Matilde Basiola, tra gli Juniores bene Alessandro Vedovelli che ha staccato crono di altissimo valore sportivo e ha ottenuto piazzamenti vicini ai migliori assoluti e Francesca Sala che ha confermato la sua ottima forma nella velocità con monopinna.

Da applausi infine anche i Senior Kevin Guglielmetti, Mattia Bazzoni ed Enrico Zangrandi: Bazzoni è riuscito ad aggiudicarsi la finale dei 200 monopinna classificandosi tra i primi 8.