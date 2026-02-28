Fatal Fabbrico per il Fiorenzuola, il Nibbiano può mettere le mani sulla D

Clamoroso a Fabbrico. Dopo dieci risultati utili consecutivi, il Fiorenzuola si ferma e domani, domenica 1° marzo, rischia di sprofondare a –7 dal Nibbiano&Valtidone capolista del girone A di Eccellenza. Contro i bolognesi, decide una rete in avvio del difensore Burdiresi. Dopodiché gli sterili tentativi rossoneri di ribaltare le sorti di un incontro in cui i ragazzi di mister Araldi non si sono espressi sugli standard delle scorse giornate. Anche alcune recriminazioni arbitrali: gli atterramenti in area di rigore di Antenucci e Morrone hanno innescato proteste vibranti e soprattutto generano rimpianti per un risultato che rischia di compromettere pesantemente la corsa alla vetta di Parisi e compagni. Domani, il Nibbiano&Valtidone impegnato nel match interno con il Rolo potrebbe imprimere la nuova, robusta spallata al torneo: salire a sette punti di vantaggio con otto giornate ancora da disputare suonerebbe come un piede già ben ancorato alla Serie D.

In Promozione, la Spes Borgotrebbia non fallisce l’appuntamento da tre punti obbligati e si porta, almeno momentaneamente, a –2 dalla zona salvezza-diretta. Con il fanalino di coda Noceto, un 3-1 con un piccolo spavento iniziale: la rete di Gargiulo a metà primo tempo è stata neutralizzata poco prima dell’intervallo da Sbordi. Nella ripresa, Bosini e Battaglino hanno chiuso i giochi per un successo vitale per la formazione di mister Stefanelli.

In Prima Categoria, non molla la Spes Borgotrebbia: nel derby con l’Alsenese, sono stati Bonafé e Signaroli gli autori dei gol che hanno sancito il 2-0 che significa momentaneo terzo posto.

Si è giocato anche in Terza Categoria: dopo la sbornia per il primo successo stagionale nel derby di Pontedell’Olio, l’Under 21cade al Cementrirossi per la Podenzanese che si rialza dopo il ko di domenica scorsa. Nel 5-2 conclusivo, anche la tripletta di Bucceri.

