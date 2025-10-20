Fiorani a Zona Calcio: «Piace pronto a intervenire sul mercato»

Mercoledì pomeriggio il Piacenza tornerà in campo per la Coppa Italia, ma l'impressione è che in casa biancorossa si stia pensando anche ad altro. La conferma arriva dal direttore generale Francesco Fiorani che ha cercato di fare il punto della situazione all'indomani della sconfitta di Palazzolo in campionato, uno stop che ha messo a nudo le difficoltà di questo inizio di stagione. «Non ci aspettavamo una prestazione così negativa - le sue parole a Zona Calcio - per questo abbiamo avuto un confronto tra di noi oggi per capire che cosa è accaduto. Rimaniamo convinti che il lavoro fatto in estate sia stato impegnativo ma positivo visto che secondo me la squadra ha qualche punto in meno rispetto a quanto dimostrato sul campo, ci sono state delle considerazioni su cosa non ha funzionato finora e la conferma da parte della società che ci potranno essere eventuali correttivi e interventi sul mercato qualora li ritenessimo necessari. Tra una o due settimane potremmo già intervenire se troveremo qualcosa che potrebbe farci migliorare, per il momento posso dire però che abbiamo un gruppo di giocatori nei quali nutriamo massima fiducia e sono sicuro che ci daranno le giuste risposte. Non mi aspettavo tutte queste difficoltà, lo ammetto, ma anche mister Franzini gode dell'assoluta fiducia da parte del sottoscritto e del resto della società per cui non si tocca. Per quanto riguarda eventuali tabelle non sono abituato a fare programmi...Preferisco parlare dei tifosi che ci seguono sempre e la loro rabbia va compresa, sta a noi fare di tutto per riconquistare la loro fiducia».

Ospite in studio anche lo storico allenatore Massimo Mazza, secondo il quale il lavoro di Franzini finora «è stato buonissimo e lui è il miglior allenatore di questo campionato, vedo purtroppo troppi palloni sprecati in fase di attacco. Il centrocampo è il migliore che c'è in questa categoria e si potrebbe provare a giocare con D'Agostino trequartista puro, cosa che sta comunque già facendo spesso. Attenzione poi a sottovalutare gli avversari, anche il Tuttocuoio che sarà il nostro prossimo avversario in campionato è in un periodo negativo eppure ha degli ottimi giocatori, andiamoci piano con le critiche premature alla nostra squadra. Zaffalon diventerà il terzino sinistro più forte del campionato e il portiere va benissimo, dico inoltre a chi critica Franzini che prima di parlare dovrebbe andare a vedere come lavora e allena i suoi ragazzi».

Nel corso della settima puntata, il programma condotto da Michele Rancati e con i giornalisti Corrado Todeschi e Marco Villaggi ha trasmesso in tutto oltre 30 gol. Nell'ultima parte di trasmissione, spazio come sempre al calcio dilettanti con commenti e analisi di tutti i campionati che coinvolgono le squadre piacentine, dall'Eccellenza alla Terza Categoria, insieme al direttore sportivo del Fiorenzuola Mario Barbieri e al direttore sportivo della Castellana Fontana Giovanni Gallerati.