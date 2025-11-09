Fiorenzuola ok a Fidenza, dominio piacentino in Promozione

Dopo lo spettacolo nel big match di ieri tra Nibbiano&Valtidone, vittorioso anche sull’Agazzanese e ora capolista in solitaria in Eccellenza, è arrivata la risposta che ci si attendeva dal Fiorenzuola: i rossoneri, dopo un primo tempo di sprechi, piega le resistenze di una coriacea Fidentina grazie alla rete di Bandaogo. Valdardesi che restano a –4 dalla capolista, subito dietro al terzetto che occupa il secondo posto. Oltre a Vianese e Agazzanese, anche la Pontenurese che torna al successo al Comunale ai danni del Campagnola: nel 3-2 conclusivo, le reti di Yener, un autogol e il centro di Pellegrini. Cade invece la Bobbiese sul campo del Terre di Castelli e la zona playout si fa sempre più minacciosa per i neroverdi.

Si parla solo piacentino anche in Promozione dove la Castellana Fontana si sbarazza del Bibbiano (nel 3-0 a segno Spedini, Arbasini e Alberici) e torna al comando. Alle sue spalle però si è issato il Gotico Garibaldina che anche a Carignano non ha fallito l’appuntamento con i tre punti (Makaya, Peretti, Storchi e Tosca in gol). Nella terribile sfida-salvezza di Carpaneto, è la squadra di mister Ferranti a centrare tre punti pesantissimi: la Spes Borgotrebbia rimedia la settima sconfitta e proprio con il CarpaChero si ritrova all’ultimo posto.

