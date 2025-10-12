Fiorenzuola ok, domenica super in Eccellenza

Le squadre piacentine stanno letteralmente dominando il campionato di Eccellenza. In testa continua il volo di Agazzanese (1-0 sul Calcio Zola, grazie a un'autogol di Fiore al 28' del primo tempo) e Pontenurese (0-1 a Rolo, Alfieri al 33' della ripresa), stesso punteggio nel big-match di giornata per il Nibbiano&Valtidone sul campo della Vianese (decide Boccenti al 20' del secondo tempo) e vetta a soli due punti. Dopo il ko di sette giorni prima, nel match in notturna, il Fiorenzuola regola l'Arcetana per 4-2 nel corso di una gara divertente e che ha visto andare a segno Piro in avvio. Immediato il pareggio ospite, così come la reazione rossonera: a segno La Vigna e, finalmente, Andrea Antenucci. Prima dell'intervallo la rete di Pigati su punizione, ma nella ripresa ancora Antenucci ha firmato la doppietta valsa il 4-2 definitivo.

In Promozione, sofferta vittoria della Castellana Fontana in casa contro il Luzzara: basta un gol di Monopoli per il terzo successo di fila dei ragazzi di mister Massimo Ciotola, sempre in zona playoff. Pari 2-2 del Gotico Garibaldina a San Secondo (Makaya al 61' e Ciotola al 95'), buon pareggio della Spes Borgotrebbia sul terreno della Bagnolese (1--1, in rete Gazzola). Sconfitta del Carpaneto Chero 2-0 a Boretto.

ECCELLENZA

Risultati



Classifica



PROMOZIONE

Risultati



Classifica

