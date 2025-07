Fontana e Gremmi, due certezze: qualificati agli Assoluti

Doppia gioia per l'Atletica 5 Cerchi e per lo sport piacentino in generale. Agata Gremi e Norberto Fontana, rispettivamente nel lancio del martello e del giavellotto, hanno centrato a Conegliano Veneto, nel Trevigiano, due argenti che, grazie a misure notevoli, sono valsi la qualificazione ai prossimi Campionati italiani assoluti di atletica. Il 2 e 3 agosto, a Caorle, ci sarà la piacentina che è tesserata per l'Atletica Bresca ma che nella 5 Cerchi è cresciuta e dove ancora oggi è istruttrice. Gremi è allenata da Lorenzo Gargnanese, così come Norberto Fontana. Entrambi non sono più sorprese, ma conferme assolute. Per Gremi, martello scagliato a 54,41 metri, mentre Fontana, con 69,37 ha anche battuto il primato provinciale che resisteva addirittura da 37 anni e fu firmato da Giuseppe Cappucciati.