Fornaroli chiude quinto nella Sprint Race, è ancora leader

Dopo aver centrato la partenza dalla prima fila nella Feature Race di domani, nella gara breve Leonardo Fornaroli ha centrato il settimo posto oggi al Gran Premio di Ungheria. Da settimo a quinto invece in serata, dopo le indagini da parte dell'organizzazione della Formula 2 su alcune delle vetture che hanno preceduto la Invicta Racing del pilota piacentino che si presenterà domani in gara come leader del Mondiale, a +4 sull'olandese Vershoor.