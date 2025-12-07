Fornaroli si congeda oggi dalla Formula 2 da campione

Si congederà oggi dalla Formula 2 con il titolo di campione mondiale in tasca e, questo è l'obiettivo odierno, contribuendo alla conquista del primo posto del suo team nella classifica a squadre. Leonardo Fornaroli ad Abu Dhabi concluderà i 33 giri di pista dopodiché potrà finalmente pensare al suo nuovo ruolo da collaudatore in Formula Uno con la McLaren. Ieri, penalizzato al termine della race, ha chiuso 17esimo nella gara Sprint, ma al termine della giornata il 21enne piacentino ha confermato la propria intenzione di chiudere la stagione al meglio. Alle 10,15 italiane, L'Invicta Racing di Fornaroli e Roman Stanek difenderà il primo posto con 296 punti, a +30 sulla Campos e le due "frecce" gialle hanno la ghiotta occasione di chiudere i conti, forti della pole di Stanek e del terzo posto (seconda fila) di Leonardo, che in caso di successo centrerebbe una grande doppietta.