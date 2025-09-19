Forza Andrea! Dallavalle salta per il titolo Mondiale
Il triplista piacentino in pedana dalle 13.50 ai Campionari iridati di Tokyo
Michele Rancati
|1 ora fa
Tutta Piacenza fa il tifo per Andrea Dallavalle, il 25enne piacentino che dalle 13.50 sarà impegnato nella finale del salto triplo ai Mondiali di atletica in svolgimento in Giappone. Al triplista cresciuto nell’Atletica Piacenza è bastato il primo tentativo nelle qualificazioni, con una misura di 17.08 che ne certifica l’ottimo momento di forma, per guadagnarsi l'atto finale di oggi, dove sfiderà anche il compagno azzurro Andy Diaz (settima misura con 16.94).
Leggi anche