Franz carica la Coppa: «Vogliamo passare il turno»
Il Piacenza riceve il Progresso in gara secca: «Vedremo chi ha giocato meno»
Paolo Borella
|2 ore fa
La conferenza stampa di Franzini in vista di Piacenza-Progresso di Coppa Italia
In una settimana sulla carta tranquilla, c’è invece tanta carne al fuoco intorno al mondo Piacenza. Dopo le polemiche in seguito alla gara pareggiata in casa del Sangiuliano City, a rispondere al duro attacco del presidente dei milanesi Andrea Luce nei confronti della società biancorossa, è stato mister Arnaldo Franzini. Citato direttamente da Luce, ha risposto in modo pacato: «Sono questioni che non incidono sul nostro percorso. Chi era allo stadio domenica e chi ha visto quanto accaduto, ha capito quanto successo. Non c’è bisogno di aggiungere altro».
Il Piace intanto pensa alla gara secca dei trentaduesimi di finale di Coppa Italia di Serie D contro i bolognesi del Progresso (domani alle ore 15 al Garilli): «Vogliamo passare il turno. La Coppa può tornare utile per vedere in campo altri giocatori e lanciare qualche giovane». Nel consueto 4-3-3, possibili chance da titolare per Arba, Garnero e Bianchetti. Ancora a riposo l'attaccante Michele Trombetta, mentre è stato convocato il bomber dell’Under 19, Nicola Trombetta.
