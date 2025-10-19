Franz con il dubbio Taugourdeau, il Piace sfida il Palazzolo

Il campionato di Serie D vive l'ottavo turno e, nel girone D, il Piacenza non può concedersi pause. Sul campo della Pro Palazzolo, i biancorossi sono chiamati a dar seguito alla vittoria di sette giorni fa al Garilli con il Sasso Marconi per cercare di mantenere a tiro il Lentigione, prima della classe, ora a +4 sulla squadra di Franzini, quinta. Il tecnico di Vernasca deciderà all'ultimo istante circa l'impiego di un Taugourdeau non in perfette condizioni, mentre per il ruolo di centravanti sarà ballottaggio tra Pino e Trombetta, ancora entrambi a secco in questo avvio di stagione. Queste le probabili formazioni (calcio d'inizio alle 15).

Pro Palazzolo: Piombino; Mafezzoni, Alari, Allievi; Mattioli, Ragazzoni, Pinardi, Palazzi, Cantaboni; Capone, Minessi. All. Didu. A disposizione: Mondello, Ragnoli, Capoferri, Cristini, Ghidini, Coly, Uberti, De Respinis, Rizza.

Piacenza (4-3-3): Ribero; Ciuffo, Martinelli, Sbardella, Zaffalon; Lordkipanidze, Poledri, Putzolu; Mustacchio, Trombetta, D'Agostino. All. Franzini. A disposizione: Kolgecaj, Arba, Silva, Pizzi, Taugourdeau, Campagna, Garnero, Bianchetti, Pino.

Arbitro: Caresia di Trento

