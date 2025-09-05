Franz e il suo Piace fanno sul serio: «Pronti al debutto»

Il Piacenza guidato da mister Arnaldo Franzini si prepara all’esordio nel girone D in Serie D contro il Desenzano (domenica alle 15 allo stadio Garilli).

È proprio l’allenatore di Vernasca, tornato in biancorosso dopo 5 anni, a parlare in conferenza in vista del match contro una possibile avversaria per la lotta alla promozione in Serie C: «Ora iniziamo a fare sul serio e ci sentiamo pronti. Arriviamo da una buonissima preparazione, in cui tutti i nostri giocatori hanno raccolto minuti in campo e dall'ottima vittoria sul Lentigione in Coppa, avversario tutt’altro che morbido. Partire contro una squadra importante come il Desenzano, che punta alla vittoria del campionato ed è fra le favorite insieme alla Pistoiese, è uno stimolo ulteriore».

Franzini si gode le alternative offensive del suo 4-3-3, ma è pronto a puntare sul tridente formato da Mustacchio, Trombetta e D’Agostino. Tutta la rosa è a disposizione per l’allenatore, compreso Taugourdeau che era rimasto fuori in Coppa per precauzione e dovrebbe tornare titolare.

L’entusiasmo della piazza, confermato dagli oltre 1.200 abbonamenti venduti, può essere la spinta ulteriore per non sbagliare il debutto: «I giudizi positivi fanno piacere e sono stimolanti, anche se sappiamo benissimo come funziona nel calcio e poi sarà il campo a dover parlare. Di certo, non è solo l’allenatore che può far vincere le partite, dovremo lavorare tutti insieme, con giocatori, staff e società, per arrivare all’obiettivo. Ma tornare dopo 5 anni e sentire questa attesa nei miei e nei nostri confronti, dà tanta fiducia».

In uscita, il difensore Samuele Lucino (classe 2007) è stato ceduto in prestito all'Oltrepò.