Franz perentorio: «Zero parole, dobbiamo vincere»

Il clima in casa Piacenza non è dei più eccitanti dopo la sconfitta di domenica scorsa contro il Pro Palazzolo che ha spento le ultime speranze di risalita dei biancorossi.

Mister Arnaldo Franzini analizza così questo negativo inizio di 2026: «Abbiamo dilapidato tanto, tantissimo nelle ultime due partite casalinghe: dopo il ko di Desenzano ci eravamo ripresi bene, dopo quello di Pistoia molto meno. Le parole contano davvero niente, dobbiamo proporre fatti, cioè vincere fino alla fine. Anche per dimostrare quanto ci teniamo alla maglia, farlo per i tifosi, la società e noi stessi».

Domenica c'è il Tuttocuoio ormai retrocesso: «In questo momento - chiarisce Franz - non possiamo permetterci di sottovalutare nessuno, visto quello di cui siamo...capaci».