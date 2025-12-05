Franzini pronto per il big match: «Siamo in crescita»

«Ci aspetta una squadra in grandi condizioni: al massimo dell'entusiasmo per il primato, che non prende gol da 4 giornate e in totale ne ha incassati solo 7». Bastano poche parole ad Arnaldo Franzini, allenatore del Piacenza, per inquadrare la sfida di domenica 7 dicembre in casa della Pro Sesto. «Detto della forza degli altri, pensiamo alla nostra: abbiamo le qualità e le armi per tenere testa a chiunque e per provare a vincere tutte le partite. Sotto questo punto di vista, quella di domani non è diversa dalle altre. Siamo in crescita, sotto tutti i profili e stiamo anche eliminando le distrazioni difensive che ci sono costate parecchi punti, Ho grande fiducia».

Finita l'emergenza: tornano a disposizione Ciuffo, Mustacchio e Martinelli, qualche problema di condizione ancora per Taugourdeau. «Le scelte? Qualche dubbio ce l'ho, visto che può rientrare non è al meglio della condizione. Per questo voglio pensarci bene fino all'ultimo».