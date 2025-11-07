Franzini verso il Progresso: «La classifica è uno stimolo»

Dopo i successi su Tuttocuoio e Correggese, domenica il Piacenza torna in trasferta sul campo del Progresso alla ricerca della terza vittoria consecutiva. In casa dei bolognesi, penultimi, secondo mister Arnaldo Franzini servirà massima attenzione: «Non sottovaluteremo la partita, non possiamo permettercelo. Ci aspettiamo un campo non perfetto e dovremo essere bravi ad adattarci alla sfida».

I biancorossi sono tornati a -2 dalla vetta, ora occupata dalla Pistoiese, e con un successo potrebbero agganciare la prima posizione: «Deve essere uno stimolo in più, non una pressione. Dopo 10 giornate, possiamo guardare la classifica. Ma il campionato è molto equilibrato e finora nessuno è andato in fuga».

Probabile la conferma del 4-3-1-2, il sistema di gioco che ha portato benefici nelle ultime due gare, ma nonostante sia tornato a disposizione, D’Agostino potrebbe partire dalla panchina: «Giocherà chi mi servirà in questa partita – ha spiegato Franzini – la rosa è ampia, abbiamo vinto partite anche senza D’Agostino e Taugourdeau e servirà che tutti stiano sul pezzo».

Taugourdeau non sarà a disposizione alla pari di Zaffalon, rientra Bertin che dovrebbe essere schierato titolare sulla corsia sinistra.