Galazzetti sul trono provinciale: «Ora con Borgotrebbia in A2»

Dopo quasi due ore e quaranta di gioco ad alta intensità, è Luca Galazzetti a laurearsi campione provinciale assoluto di tennis maschile. Sui campi del Tennis Club Borgotrebbia, teatro dell’80ª edizione del Campionato Provinciale, il giocatore di casa ha superato in finale il compagno di squadra e amico Alessandro Sartori con il punteggio di 6-4, 5-7, 6-1, al termine di una sfida combattuta e segnata da lunghi scambi e continui capovolgimenti di fronte.

«Devo ancora realizzare tutto – ha commentato a caldo Luca Galazzetti – ma sono felice. Abbiamo giocato due set molto belli, poi purtroppo Alessandro ha avuto un problema fisico. Il momento più difficile per me è stato nel secondo set e Ale ha giocato tre game perfetti. Ci alleniamo ogni giorno insieme, siamo amici, ma quando entriamo in campo per una partita, per due ore siamo rivali. Finita la partita però torniamo ad essere quelli di sempre. Ora testa al campionato di Serie A2».

Oltre alla finale assoluta, si sono disputati anche gli atti conclusivi delle altre categorie candidate al titolo provinciale: nella terza categoria, il successo è andato a Francesco Mazzoni, portacolori del Tennis Club Borgotrebbia, che ha superato Pietro Vignati per 6-3, 6-3.

Nella Quarta categoria NC, invece, è stato Gianluca Castignoli a imporsi su Daniele Mandrini con un doppio 7-5, 6-2.

Grande soddisfazione nelle parole del capitano Gianluca Beghi: «Il 5 ottobre inizieremo il campionato di Serie A2, un impegno molto importante per il nostro club. La squadra è composta per la maggior parte da giocatori piacentini, con qualche innesto straniero. Speriamo di partire bene. Il primo appuntamento sarà contro Novara in casa. Intanto siamo felici del successo del torneo: la partecipazione è stata altissima, circa 150 atleti, e tutti i club della provincia hanno contribuito con grande spirito di collaborazione».

E per chiudere la rassegna, restano ancora da disputare le finali Over 45, Over 55 e le prequalificazioni di Quarta categoria IBNL che si concluderanno domani sempre all’interno degli impianti del Tennis Club Borgotrebbia.