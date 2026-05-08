Gallazzi e Ghilardotti volano, Atletica Piacenza ok nel mezzofondo
Ottimi risultati ottenuti dalla società biancorossa del presidente Fabrizio Dallavalle
Redazione Online
|14 minuti fa
Si conferma in un ottimo momento di forma l’atletica giovanile, ma non solo, della nostra città. Anche l’Atletica Piacenza, nei giorni scosi, ha fatto registrare notevoli exploit che hanno condotto diversi giovani alla ribalta regionale, con conseguente possibilità di misurarsi con il palcoscenico superiore.
E’ il caso di Vittoria Gallazzi che, sui mille metri, ai Campionati studenteschi regionali, tra le Allievi, ha conquistato una pesantissima medaglia d’oro che le vale i Nazionali e anche il nuovo primato personale (3’ 11’’ e 91), migliorando il suo precedente record di ben 6 secondi.
In evidenza anche Flavio Ghilardotti alla “5mila metri del Lupo”, a Modena: 16’ e 49’’ l’ottimo tempo fatto registrare dall’atleta biancorosso che sarà al via tra i top runners della Half Marathon di domenica 10 giugno. Tutti i risultati dell'Atletica Piacenza e le foto sul quotidiano Libertà.