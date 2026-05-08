Gallazzi e Ghilardotti volano, Atletica Piacenza ok nel mezzofondo

Si conferma in un ottimo momento di forma l’atletica giovanile, ma non solo, della nostra città. Anche l’Atletica Piacenza, nei giorni scosi, ha fatto registrare notevoli exploit che hanno condotto diversi giovani alla ribalta regionale, con conseguente possibilità di misurarsi con il palcoscenico superiore.

E’ il caso di Vittoria Gallazzi che, sui mille metri, ai Campionati studenteschi regionali, tra le Allievi, ha conquistato una pesantissima medaglia d’oro che le vale i Nazionali e anche il nuovo primato personale (3’ 11’’ e 91), migliorando il suo precedente record di ben 6 secondi.