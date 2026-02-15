Ganz e De Vitis subito, il Piace prova a rialzarsi
Nel girone D di Serie D, i biancorossi reduci da due ko sono di scena a Sasso Marconi, ma il sogno-promozione è ormai sfumato
|1 ora fa
Con il primo posto ormai sfumato, il Piacenza reduce da due ko consecutivi con Pistoiese e Sangiuliano, oggi a Sasso Marconi prova a rialzarsi per concludere la stagione in maniera onorevole. Sfida complicata perché i bolognesi hanno disperata necessità di conquistare punti e uscire dalla zona pericolo di graduatoria. Durante la conferenza della vigilia, mister Franzini ha preannunciato cambiamenti di formazione, con Ganz e De Vitis che questa volta dovrebbero partire dal primo minuto di gioco. Queste le probabili formazioni:
SASSO MARCONI (3-5-2): Albieri; Tarozzi, Montanaro, Ingegneri; Barattini, Cinquegrana, Ghebreselassie, Armaroci, Leonardi; Geroni, Gamberini. (Celeste, Gobbo, Prasso, Matta, Pirazzoli, Zanini, Gattor, Bonfiglioli, Mazia). All. Farneti
PIACENZA (4-2-3-1): Ribero; Putzolu, Silva, Sbardella, Bertin; Lordkipanidze, De Vitis; Mustacchio, Campagna; Garnero; Ganz. (Kolgekaj, Martinelli, Cabri, D'Agostino, Poledri, Taugourdeau, Mazzaglia, Manuzzi, Asencio). All. Franzini.
ARBITRO: Saffioti di Como.
