Ganz e De Vitis subito, il Piace prova a rialzarsi

Con il primo posto ormai sfumato, il Piacenza reduce da due ko consecutivi con Pistoiese e Sangiuliano, oggi a Sasso Marconi prova a rialzarsi per concludere la stagione in maniera onorevole. Sfida complicata perché i bolognesi hanno disperata necessità di conquistare punti e uscire dalla zona pericolo di graduatoria. Durante la conferenza della vigilia, mister Franzini ha preannunciato cambiamenti di formazione, con Ganz e De Vitis che questa volta dovrebbero partire dal primo minuto di gioco. Queste le probabili formazioni:

SASSO MARCONI (3-5-2): Albieri; Tarozzi, Montanaro, Ingegneri; Barattini, Cinquegrana, Ghebreselassie, Armaroci, Leonardi; Geroni, Gamberini. (Celeste, Gobbo, Prasso, Matta, Pirazzoli, Zanini, Gattor, Bonfiglioli, Mazia). All. Farneti

PIACENZA (4-2-3-1): Ribero; Putzolu, Silva, Sbardella, Bertin; Lordkipanidze, De Vitis; Mustacchio, Campagna; Garnero; Ganz. (Kolgekaj, Martinelli, Cabri, D'Agostino, Poledri, Taugourdeau, Mazzaglia, Manuzzi, Asencio). All. Franzini.

ARBITRO: Saffioti di Como.

SERIE D

