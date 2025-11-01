Gas Sales, a Cuneo vittoria obbligata

Il calendario non dà tregua e non lascia nemmeno il tempo di riflettere a una Gas Sales Bluenergy Volley che sta affrontando le prime difficoltà di una stagione nuova e piena di cambiamenti. Bisogna subito tornare in campo e macinare punti, l'occasione per farlo arriverà già oggi pomeriggio alle 18, quando i ragazzi di coach Dante Boninfante saranno impegnati in casa della neopromossa Cuneo. Un'avversaria che finora ha sorpreso mettendo in cascina ben quattro punti, uno in più della Gas Sales, forte di elementi di tutto rispetto come l'ex biancorosso Baranovicz e uno Zaytzev ancora in grado di stupire nonostante l'età.

Non ci sono alternative ai 3 punti, però, per i biancorossi che devono risalire in classifica dopo lo stop con Modena anche se rimangono i dubbi di formazione. Ancora in forse Porro in cabina di regia, pronto Travica che dovrebbe andare in diagonale con Bovolenta, al centro torna Galassi con Simon, alla banda Mandiraci e Gutierrez e Pace libero.

Nel frattempo la Lega ha annunciato i nuovi orari dopo la decisione di rinviare la Supercoppa, la Gas Sales sarà di nuovo di fronte al proprio pubblico domenica 9 novembre alle 20.30 per il big match contro Perugia.