Gas Sales a Modena per blindare il quarto posto

Per la diciottesima giornata di Superlega (settima di ritorno), la Gas Sales Bluenergy scende in campo questa sera alle 21 al PalaPanini di Modena per una derby emiliano dai tanti significati. Piacenza ha eliminato i canarini dalla Coppa Italia a fine 2025 e proprio domenica scorsa li ha scavalcati di un punto al quarto posto in classifica, fondamentale in ottica playoff.

Dopo la lunga e vittoria trasferta in terra spagnola nella gara di andata degli Ottavi di finale della Cev Cup, i biancorossi (reduci da quattro vittorie a fila in campionato) sono così chiamati a una difficile sfida, che però potrebbe indirizzare positivamente il finale di stagione regolare.

«Dopo il lungo viaggio di Coppa Cev - commenta il palleggiatore Paolo Porro - ci attende una partita davvero tosta: a Modena l’ambiente è molto caldo e in palio c’è il quarto posto in classifica. Mi aspetto una partita in cui la differenza la potranno fare i dettagli, oltre che la battuta. Siamo in un buon momento, affrontiamo un'ottima squadra e lo sta dimostrando partita dopo partita: giocare nel palazzetto di Modena non è facile per nessuno. Sarà la terza volta che ci affrontiamo in questa stagione in impegni ufficiali, una volta ha vinto Modena, una volta noi. Siamo pronti, penso proprio che sarà una gara bella e divertente».

L’avversario Valsa Group Modena

Dall’altra parte della rete c’è Valsa Group Modena che nell’ultimo turno di campionato ha segnato il passo a Monza lasciando il quarto posto in classifica proprio a Piacenza. Alla guida dei gialloblù c’è sempre coach Alberto Giuliani, al terzo anno consecutivo sulla panchina di Modena. Il capitano è Simone Anzani, al centro ci sono Pardo Mati, Giovanni Sanguinetti e la new entry Luca Tauletta. I palleggiatori sono il francese Amir Tizi-Oualou e Matias Giraudo, rientrato in Italia dopo sei anni vissuti in giro per il mondo. Tra i martelli spiccano i giovani Luca Porro e Arthur Bento, il reparto è completato da Vlad Davyskiba e Jacopo Massari. Confermato il reparto opposti della scorsa stagione, Paul Buchegger e Ahmed Ikhbayri, i liberi sono Filippo Federici e l’australiano Luke Perry.