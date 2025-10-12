Gas Sales alza la Jesi Cup, con Milano test prezioso

La Gas Sales Bluenergy mette le mani sulla Jesi Volley Cup e lo fa con autorevolezza, piegando Milano per 3-1 in una finale ricca di spunti tecnici. Un test prezioso in vista dell’inizio della stagione, con coach Dante Boninfante che ha sfruttato l’occasione per dare spazio a tutti gli uomini a disposizione, sperimentando tattiche e rotazioni: dopo un primo set lasciato agli avversari, la formazione biancorossa ha saputo cambiare ritmo, imponendosi nei successivi tre parziali. Emblematica la rimonta nel quarto set, in cui Piacenza ha annullato ben sei lunghezze di svantaggio, mostrando tenuta mentale e determinazione.

Complice anche un momento sfortunato per la formazione meneghina: durante il secondo set, Seppe Rotty e Fernando Kreling si sono scontrati nel tentativo di salvare un pallone, riportando defezioni fisiche che li hanno costretti ad uscire dai giochi. «Vincere fa sempre piacere – ha commentato a fine match coach Boninfante – È stato un ottimo test in vista del campionato. Ho avuto l’opportunità di far ruotare tutti gli atleti. Mi dispiace solo per gli infortuni di Milano».

Tra i protagonisti in casa piacentina spiccano Alessandro Bovolenta (17 punti) e Jose Miguel Gutierrez (16), entrambi in doppia cifra e autentici trascinatori nel momento clou della sfida.

Nel torneo marchigiano, alle spalle di Piacenza si piazza Milano, mentre il terzo posto è andato a Grottazzolina, capace di superare Civitanova nel derby delle Marche disputato nel pomeriggio di ieri.

Ora si guarda avanti: giovedì 16 ottobre l’ultimo test della preseason contro Monza al PalabancaSport; poi, il conto alla rovescia sarà terminato. Il 20 ottobre, infatti, è fissato il debutto ufficiale in Superlega, con la Gas Sales impegnata sul campo di Verona.