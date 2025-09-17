Gas Sales, arriva Modena per il primo test stagionale

La Gas Sales Bluenergy è pronta per il primo test stagionale: oggi alle 17.30 al Palabanca affronterà Modena in un'amichevole aperta al pubblico. Coach Dante Boninfante dovrà fare a meno di sei pedine fondamentali, impegnate con le rispettive nazionali ai Mondiali nelle Filippine: Galassi, Pace, Simon, Gutierrez, Bergmann e Mandiraci. Spazio dunque a una rosa giovane ma carica di energia, con otto giocatori della prima squadra pronti a guidare il gruppo in questa prima uscita. Andringa, Bovolenta e Loreti, già rodati nell’ambiente biancorosso, faranno così da apripista ai nuovi arrivati Porro, Travica, Comparoni, Leon e Seddik. A rinforzare il gruppo per l’occasione, anche alcuni promettenti talenti del settore giovanile e lo schiacciatore italo-americano Sebastiano Sani, che attualmente si allena con Piacenza prima del rientro negli Stati Uniti.

Anche Modena si presenterà con cinque giocatori assenti causa impegni internazionali. Spiccano i nomi di Simone Anzani e Luca Porro, in forza alla Nazionale azzurra, oltre al brasiliano Arthur Bento, l’argentino Matias Giraudo e l’opposto libico Ahmed Ikhbayri.

Questo incontro segna l’inizio del percorso precampionato dei biancorossi, che proseguirà con amichevoli ancora contro Modena (20 settembre), Brescia (26 settembre), Prata di Pordenone (8 ottobre) e con due quadrangolari a Modena (4-5 ottobre) e Jesi (11-12 ottobre). Obiettivo: testare intesa, schemi e ritmo in vista dell’esordio in Superlega, fissato per il 19 ottobre.