Gas Sales avanti in Europa: missione compiuta contro Rio Duero Soria

Il confronto tra la Gas Sales Bluenergy e Rio Duero Soria per gli ottavi di finale di Cev Cup si è sviluppato con prevedibile puntualità: dopo due parziali (e il pass per il turno successivo) vinti in poco meno di un’ora, un capitolo negativo vinto ai vantaggi dagli spagnoli, Piacenza conquista l’intera pratica europea davanti al pubblico del PalabancaSport per 3-1, riconfermando il punteggio archiviato all’andata del mercoledì precedente. Tuttavia, lo fa mostrando un gioco spesso lento, come se avesse scelto di adattarsi al ritmo degli spagnoli.

I primi due set scorrono via con agevole facilità: numerose piazzate dalla diagonale e un gioco certe volte semplice, altre volte confusionario; un fattore che incide negativamente nel terzo parziale, quando nel condominio biancorosso si registra un grave momento di blackout collettivo. Una volta ipotecata la certezza europea, infatti, i piacentini staccano la spina, spianando la strada agli avversari che costringono la Gas Sales a portare la pratica al quarto parziale. Un discorso, tuttavia, che i padroni di casa risolvono velocemente, aiutati anche dai numerosi errori spagnoli.

Questa, tuttavia, è stata anche la serata dei cambi nel campo di casa. Coach Dante Boninfante ha potuto inserire molte delle pedine del suo scacchiere, scegliendo di lasciare a riposo il sestetto titolare in vista dei prossimi impegni.

I biancorossi ora attendono di conoscere la prossima avversaria. Piacenza dovrà infatti affrontare la vincente della sfida di stasera tra i finlandesi dell’Akaa Volley e i polacchi del Jastrzebski Wegiel. Nel frattempo, Porro e compagni sono già tornati all’opera per rifinire il prossimo appuntamento interno di Superlega contro Cisterna, che dovrà essere sfruttato per riuscire a consolidare il posizionamento in classifica per avere il vantaggio del fattore campo una volta aperto il capitolo playoff.