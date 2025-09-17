Gas Sales, buoni segnali nel primo test: pareggio con Modena e giovani in evidenza

Luci accese e tifosi in visibilio al Palabanca, dove è andato in scena il primo test stagionale della Gas Sales Bluenergy. L’amichevole contro Modena ha aperto le porte al pubblico regalando due ore di pallavolo intensa e combattuta, chiusa sul 2-2 al termine di quattro set tirati.

Dopo un inizio brillante dei biancorossi, padroni del primo parziale (25-20), la reazione degli ospiti non si è fatta attendere: Modena ha ribaltato l’inerzia della sfida imponendosi nel secondo e terzo set, grazie a una maggiore coesione di squadra e una maggiore fluidità nel gioco. Ma nel quarto set è tornata a farsi sentire la voce dei padroni di casa: Piacenza ha reagito con grinta, trascinata da un efficace Alessandro Bovolenta in posto 2, chiudendo il parziale in proprio favore e fissando il risultato finale sul pareggio.

Coach Boninfante si dice soddisfatto: «Ho visto in campo lo spirito giusto e tanta collaborazione. C’è ancora da lavorare, soprattutto al servizio, ma la strada è quella corretta». In evidenza anche il giovane talento di Viterbo Francesco Rizzo, libero classe 2008 in forza alle giovanili biancorosse, all’esordio da titolare al posto dell’infortunato Luca Loreti.

Un primo test incoraggiante, con buona sintonia di squadra e una mentalità già competitiva.



Questo incontro segna l’inizio del percorso precampionato dei biancorossi, che proseguirà con amichevoli ancora contro Modena (20 settembre), Brescia (26 settembre), Prata di Pordenone (8 ottobre) e con due quadrangolari a Modena (4-5 ottobre) e Jesi (11-12 ottobre). Obiettivo: testare intesa, schemi e ritmo in vista dell’esordio in Superlega, fissato per il 19 ottobre.