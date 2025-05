Gas Sales, quando gli addii fanno male: i "senatori" salutano Piacenza

Erano lacrime sincere e che, come spesso accade, caratterizzano le pagine più emozionanti che può scrivere lo sport. Non sono stati pianti di gioia quelli di Brizard e Scanferla, sabato scorso al Palabanca . E’ stata pura commozione da parte di chi ha chiuso definitivamente un capitolo importante delle proprie vite. Non nascondiamocelo: con il regista francesecapace di compiere mirabilie con la Nazionale transalpina, tutti o quasi si aspettavano l’exploit, il ritorno sul trono tricolore. Non è invece riuscito nell’impresa il francesino dal tocco fatato che ora delizierà i palati nipponici con importanti riflessi sulle proprie finanze. Il 30enne di Poitiers, nonostante sia stato il simbolo della grande incompiuta, è stato salutato con tutto l’affetto possibile dai suoi Lupi. Allo stesso modo, il 26enne, che arrivò ancora fresco di patente di guida, è stato salutato con gli occhioni gonfi da parte di tanti dei suoi estimatori da tribuna. Monza nel futuro del libero, la Russia nel destino di un ormai ex biancorosso come. Per tutti, un saluto emozionante del tifo piacentino, consapevole di dire addio a campioni veri, ma altrettanto conscio di come la separazione nello sport sia tappe naturale.