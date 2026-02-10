Gas Sales senza sosta: oggi in campo in Polonia per la Cev

Per smaltire l'amarezza per la sconfitta in Coppa Italia, la Gas Sales Bluenergy si rituffa in Europa. Oggi alle 20.30 biancorossi in campo in Polonia: all'Hala Widowiskowo-Sportowa di Jastrzebie Zdroj gara di andata dei playoff round della Cev Cup, avversaria la formazione polacca del Jastrzebski Wegiel. Arbitri il bulgaro Lyubomir Sirakov e Jasmin Husejnovic della Bosnia Erzegovina. Alla trasferta polacca non prendono parte Gianluca Galassi e Robertlandy Simon.

Dopo aver superato negli Ottavi di finale gli spagnoli del Rio Suero Soria con un doppio 3-1, i biancorossi di coach Dante Boninfante trovano sul loro cammino europeo la formazione che negli Ottavi ha superato la finlandese dello Akaa Volley, vincendo per 3-1 la gara di andata e per 3-0 quella di ritorno.

Lo Jastrzebski Wegiel è una vecchia conoscenza di Gas Sales Bluenergy: le due formazioni si sono affrontate nei Quarti di finale della Cev Champions League Volley 2004. Vittoria biancorossa al tie break (19-25, 30-28, 25-16, 22-25, 15-11) al Palabanca, nel ritorno vittoria dei polacchi per 3-0 (25-22, 26-24, 25-21) davanti al pubblico amico.

Boninfante presenta la sfida: «La squadra polacca è di assoluto valore, ha tre giocatori di grossa esperienza internazionale, circondati da giovani polacchi già nel giro della nazionale seniores, tra cui uno schiacciatore e il libero. Sarà una partita complicata ma questo lo sapevamo già, affrontiamo una squadra molto buona, ci aspetta una vera e propria battaglia».

L’avversario

Lo Jastrzebski Wegiel attualmente occupa la sesta posizione in classifica della PlusLiga con 30 punti frutto di undici vittorie e otto sconfitte. Nell’ultimo turno di campionato, giocato giovedì scorso, ha superato in trasferta il Chks Chelm al tie break (17-25, 17-25, 25-22, 25-17, 12-15) dopo essere stata in vantaggio per due set a zero. Terza classifica nella Champions League dello scorso anno, la formazione polacca ha un sestetto di esperienza, composto dal palleggiatore francese campione olimpico Ben Toniutti in diagonale con l’opposto Kaczmarek e dai due posti quattro Kujundzic e Gierzot. Nel palmares conta quattro scudetti, ultimo vinto due stagioni fa, due Supercoppa Polacca, due Coppa di Polonia ultima vinta in ordine di tempo la scorsa stagione dopo quindici anni.