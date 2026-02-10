Gas Sales senza sosta: oggi in campo in Polonia per la Cev
Biancorossi impegnati alle 20.30 in Polonia contro lo Jastrzebski Wegiel
Redazione Online
|3 ore fa
Per smaltire l'amarezza per la sconfitta in Coppa Italia, la Gas Sales Bluenergy si rituffa in Europa. Oggi alle 20.30 biancorossi in campo in Polonia: all'Hala Widowiskowo-Sportowa di Jastrzebie Zdroj gara di andata dei playoff round della Cev Cup, avversaria la formazione polacca del Jastrzebski Wegiel. Arbitri il bulgaro Lyubomir Sirakov e Jasmin Husejnovic della Bosnia Erzegovina. Alla trasferta polacca non prendono parte Gianluca Galassi e Robertlandy Simon.
Dopo aver superato negli Ottavi di finale gli spagnoli del Rio Suero Soria con un doppio 3-1, i biancorossi di coach Dante Boninfante trovano sul loro cammino europeo la formazione che negli Ottavi ha superato la finlandese dello Akaa Volley, vincendo per 3-1 la gara di andata e per 3-0 quella di ritorno.
Lo Jastrzebski Wegiel è una vecchia conoscenza di Gas Sales Bluenergy: le due formazioni si sono affrontate nei Quarti di finale della Cev Champions League Volley 2004. Vittoria biancorossa al tie break (19-25, 30-28, 25-16, 22-25, 15-11) al Palabanca, nel ritorno vittoria dei polacchi per 3-0 (25-22, 26-24, 25-21) davanti al pubblico amico.
Boninfante presenta la sfida: «La squadra polacca è di assoluto valore, ha tre giocatori di grossa esperienza internazionale, circondati da giovani polacchi già nel giro della nazionale seniores, tra cui uno schiacciatore e il libero. Sarà una partita complicata ma questo lo sapevamo già, affrontiamo una squadra molto buona, ci aspetta una vera e propria battaglia».
L’avversario
Lo Jastrzebski Wegiel attualmente occupa la sesta posizione in classifica della PlusLiga con 30 punti frutto di undici vittorie e otto sconfitte. Nell’ultimo turno di campionato, giocato giovedì scorso, ha superato in trasferta il Chks Chelm al tie break (17-25, 17-25, 25-22, 25-17, 12-15) dopo essere stata in vantaggio per due set a zero. Terza classifica nella Champions League dello scorso anno, la formazione polacca ha un sestetto di esperienza, composto dal palleggiatore francese campione olimpico Ben Toniutti in diagonale con l’opposto Kaczmarek e dai due posti quattro Kujundzic e Gierzot. Nel palmares conta quattro scudetti, ultimo vinto due stagioni fa, due Supercoppa Polacca, due Coppa di Polonia ultima vinta in ordine di tempo la scorsa stagione dopo quindici anni.
