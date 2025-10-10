Gemelle Cremona, orgoglio dell'Atletica Fiorenzuola: "Ma ora serve una vera pista"

Si allenano su una pista disastrata e che da decenni attende un intervento di risanamento (o per meglio dire di rifacimento), ma ugualmente ottengono risultati da applausi e sono diventate il fiore all'occhiello dell'Atletica Fiorenzuola. Si tratta delle gemelle Costanza e Sofia Cremona, fondiste fiorenzuolane di 15 anni che in stagione hanno conseguito risultati molto importanti nella categoria Cadetti. Nello scorso weekend, Costanza, nella tre chilometri di marcia, si è anche regalata un crono super nella gara più importante, quella di Viareggio, valevole per i Campionati italiani di categoria. Il suo 14:57 è valso l'undicesimo posto, ma soprattutto ha significato un nuovo personale, migliorato di ben trenta secondi. Non solo: attualmente Sofia e Costanza detengono i due migliori tempi all time a livello provinciale.

Gongola ovviamente il presidente, ma anche allenatore e tanto altro, Silvio Rossini che parla con toni entusiastici delle due studentesse del Liceo Scientifico e che ogni giorno affrontano i dieci chilometri di allenamento con la passione di chi ha fatto dell'atletica qualcosa che va oltre alla semplice pratica sportiva. Peccato soltanto che la pista di Fiorenzuola, calcata da oltre una cinquantina di giovani tesserati per la società di Rossini, non rappresenti di certo contesto ideale per allevare futuri campioni. Leggi tutto qui

LE IMMAGINI DELLA PISTA DI ATLETICA DI FIORENZUOLA