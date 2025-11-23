Giornata di big match in Prima, in Terza si gioca la Coppa

Doppia sfida elettrizzante in Prima categoria, cioè il derby del "Siboni” tra le terze incomode, nonché sorprendenti San Lazzaro ed Arquatese, e la sfida del "Curtoni”, dove la capolista Borgonovese cercherà di arrestare la risalita del gettonato Fidenza. Sulla carta più agevole il compito che attende l'altra battistrada, ossia la Sarmatese che va a far visita all'Audax Fontanellatese. Ziano a Soragna e derby di Alseno per la Pianellese.

Nel girone A di Seconda c'è la Turris sulla strada della sempre vincente Polisportiva Samurai, mentre il BobbioPerino difende la piazza d'onore nel derby delle due valli a domicilio della Pol.Bieffe.

Nel B c'è il gran derby tra il Cadeo di Milani e Bertè e la Salicetese di Stecconi.

Santantonio e Vigolo le regine d'inverno dei due gironi di Terza categoria, dove l'attività prosegue con la terza giornata della prima fase della Coppa Coni/Provinciale.

Girone A: Alseno-Atl.Pontolliese, U.21 Pontolliese-F.Fiorenzuola. Classifica: Podenzanese 6, Alseno 3, Atl.Pontolliese e U.21 Pontolliese 1, F.Fiorenzuola 0.

Girone B. Folgore-Vigolo, San Corrado-San Rocco. Classifica: San Corrado e Vernasca 4, Vigolo e San Rocco 1, Folgore 0.

Girone C: RiverNiviano-Omi Academy, Travese-Life in Sport. Classifica: Gropparello 6, Omi Academy 3, Travese e RiverNiviano 1, Life in Sport 0.

Girone D: Gerbidosipa-Bivio Volante, Primogenita-Santantonio. Classifica: Primogenita e Santantonio 3, San Filippo Neri 2, Bivio Volante e Gerbidosipa 1.

