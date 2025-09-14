Giovani, forti e piacentini: Borgotrebbia pronta per la A2

Più che tensione, c’è impazienza nel quartier generale del Tennis Club Borgotrebbia, che il 5 ottobre inizierà la sua prima, storica, stagione nel campionato di Serie A2.

I ragazzi capitanati dal responsabile tecnico Gianluca Beghi e dalla presidente Silvana Pagani sono partiti nel 2022 dalla Serie D e hanno inanellato una promozione all’anno, fino ad arrivare al secondo campionato nazionale. Con l’ambizione, neppure troppo nascosta, di provare a fare il salto in A1.

Borgotrebbia è inserita nel girone 7: debutto in casa il 5 ottobre contro Piazzano Ebano (Novara), poi trasferta a Napoli contro il Team Avino il 12 e fine dell’andata il 19 ospitando Out Line (Lecce). Dal 26 ottobre, girone di ritorno a campi invertiti. La prima si qualifica per i playoff promozione, la seconda è salva e le ultime due classificate si giocheranno la salvezza i playout.

Ieri primo allenamento collettivo per i giocatori italiani (peraltro praticamente tutti piacentini), a cui si sommeranno in prossimità delle partite anche alcuni stranieri.

Entusiasmo e voglia di mettersi alla prova in un campionato di così alto livello sono i due sentimenti dominanti: «Siamo in un girone di altissimo livello - commenta il capitano, Gianluca Beghi - basti solo pensare che Avino vanta in rosa Luciano Darderi, tra i primi 50 Atp e molto noto agli appassionati. Anche le altre non sono da meno, ma siamo convinti che potremo fare una bella figura, proseguendo con l’ottimo percorso che ci ha caratterizzato negli ultimi anni. Penso che questo nostro risultato sia un bene per tutto il movimento, nelle sfide casalinghe aspettiamo tanti appassionati, anche di altri circoli, perché vivremo sicuramente delle sfide di altissimo livello tennistico».

La rosa

Gianluca Beghi (capitano), Alessandro Sartori, Luca Galazzetti, Andrea Bolla, Lorenzo Frigerio, Francesco Mazzoni, Federico Tassi, Riccardo Sartori, Emanuele De Nardis, Leonardo Tagliaferri, Gijs Brouwer, Liam Gavrielides, Peter Gojowczyk e Gergely Madarasz.