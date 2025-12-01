Giro rosa 2026, una tappa nel Piacentino

Il Giro d’Italia Donne del 2026 attraverserà la provincia piacentina. E’ stata presentata oggi, lunedì 1° dicembre, la corsa a tappe organizzata da Rcs e che il 5 giugno condurrà la carovana rosa sul nostro territorio. SI tratta della settima tappa che partirà dal Parmense, Sorbolo Mezzani per la precisione, e si chiuderà a Salice Terme dopo 165 chilometri. Il gruppo transiterà dapprima a Cortemaggiore poi Chiavenna, Le Mose e l’ingresso in città per poi puntare verso San Nicolò con le cicliste che raggiungeranno così Borgonovo. Trevozzo e Nibbiano saranno gli ultimi due centri abitati del Piacentino ad essere toccati dal passaggio del gruppo che poi sconfinerà nel Pavese con passaggio a Zavatterello e arrivo appunto a Salice Terme. Una seconda parte di tappa, la terz’ultima, in costante ascesa e dunque aperta a qualsiasi soluzione.