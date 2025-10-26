Gli attaccanti trascinano il Piace: 4-2 al Tuttocuoio. LE FOTO

Il Piacenza torna a correre in campionato, superando non senza fatica a domicilio il fanalino di coda Tuttocuoio per 4-2. Decidono gli attaccanti: doppietta di Michele Trombetta e gol nel finale di Pino, in mezzo l'autogol di Salto e due reti dei padroni di casa, a rendere teso il finale di una partita nervosa e caotica.

Piace che accorcia sulla vetta della classifica, con il Lentigione sconfitto dal Pro Palazzolo e la Pistoiese bloccata sul campo del Progresso.

Primo tempo

Piacenza sul campo del fanalino di coda Tuttocuoio per la nona giornata di Serie D. Mister Arnaldo Franzini deve fare a meno di Taugourdeau (problemi alla caviglia) e con D'Agostino in panchina (noie al ginocchio), quindi cambia modulo con Campagna dietro le punte e capitan Mustacchio ad aiutare Trombetta in avanti.

Vento forte e campo in pessime condizioni a Ponte a Egola.

Inizio di gara con i biancorossi che pressano alto e i locali, in formazione molto chiusa, che provano a ripartire.

Al 10' vantaggio del Piace con il giocatore più atteso: Michele Trombetta riceve in area un colpo di testa di Putzolu e d'esterno destro la piazza all'incrocio. 0-1.

Al 14' cross dalla sinistra di Lord, stacca bene Campagna, ma l'inzuccata è alta.

Al 24' pareggio locale: rimessa laterale di Fino che arriva in area sospinta dal vento, palla sui piedi di Di Stefano che si gira e batte Ribero. 1-1.

Il Piacenza sembra accusare il colpo e i padroni di casa aumentano l'intensità del pressing, con la gara che diventa molto nervosa, tanto che alla mezz'ora gli ammoniti sono già sei.

Al 33' gol alla Pippo Inzaghi: punizione di Mustacchio dal limite, palla che incoccia la schiena di Michele Trombetta ed entra in rete spiazzando il portiere. 1-2.

Al 40' Massaro prova a risolvere una mischia in area con una spettacolare rovesciata, ma sfera a lato.

Al 43' il tiro a giro dal limite di Poledri è ampiamente largo.

Al 45' cross dalla sinistra di Renda, stacco di Colferai che sovrasta Zaffalon, ma mette fuori.

Secondo tempo

Il secondo tempo si apre senza sostituzioni e Piacenza che giocherà con il forte vento a favore.

Al 3' stacco imperioso di Martinelli su corner di Poledri, palla a lato.

Un minuto dopo, clamoroso autogol di Salto, che appoggia di testa al portiere, che nel frattempo stava uscendo sulla sponda aerea di Trombetta. 1-3.

All'8' dormita di Zaffalon che si fa anticipare da Massaro su un innocuo cambio di gioco, per fortuna il numero 9 di casa ciabatta il tiro.

La gara è fisica e spezzettata, si avanza con lanci lunghi e cross dalla trequarti su entrambi i fronti, con il Piace che inizia a soffrire la pressione locale. Il Tuttocuoio si rende pericoloso anche grazie alle lunghe rimesse laterali di Fino.

Al 17' dentro Pizzi per Zaffalon.

Al 21' pregevole contropiede del Piacenza, con Pizzi per Campagna, palla allargata a destra per Mustacchio, che si accentra e di sinistra tira, ma Desjardins respinge con i piedi.

Al 26' il Tuttocuoio accorcia le distanze: punizione dalla trequarti destra del neoentrato Di Natale (figlio d'arte), buco difensivo e palla che arriva a Massaro, che stoppa e si gira dal cuore dell'area, battendo Ribero. 2-3.

Al 30' dentro Mazzaglia per Lordkipanidze.

Al 32' Putzolu prende il tempo a tutti su punizione della destra di Mustacchio, ma l'inzuccata esce di poco.

Al 36' il gol del pareggio locale di Foresta è annullato per fuorigioco, scatenando la rabbiosa reazione della panchina locale.

Franzini toglie Trombetta e mette Pino, provando a sfruttare le ripartenze, visto che il Piace non riesce più a costruire granché. Poi dentro Silva per Campagna per tamponare il caotico assalto locale.

Al 47' proprio Pino la chiude in contropiede, approfittando della apizzata di testa di Mustacchio che lancia il neoentrato verso il portiere locale, superato per il 2-4.

La gara si chiude sul tiro di Giorgetti murato da Silva.

Il tabellino

Tuttocuoio (5-3-2): Desjardins, Sichi (43'st Coppola), Bardini, Salto, Renda, Berto (24'st Giorgetti); Colferai, Foresta, Fino; Massaro (Mezzasoma), Di Stefano (24'st Di Natale). A disposizione: Ricco, Perugi, Severi, Del Rosso, Cicioni. All.: Boschetto.

Piacenza (4-3-1-2): Ribero; Ciuffo (48'st Cabri), Sbardella, Martinelli, Zaffalon (17'st Pizzi); Lordkipanidze (30'st Mazzaglia), Putzolu, Poledri; Campagna (44'st Silva); Mustacchio, Trombetta M. (40'st Pino). A disposizione: Kolgecaj, D'Agostino, Bianchetti, Garnero. All.: Franzini.

Arbitro: Pasquetto di Crema (Alvise di Mestre-Targa di Padova).

Reti: 10'pt Trombetta M.; 24'pt Di Stefano; 33'pt Trombetta M.; 4'st. Salto (aut.); 26'st Massaro; 47'st Pino.

Ammoniti: 12'pt Berto e Lordkipanidze; 19'pt Massaro, 21'pt Ciuffo; 24'pt Salto; 32'pt Bardini; 36'pt Fino; 10'st Campagna; 14'st Zaffalon; 28'st Ribero; 48' st Pino.

