Gotico-CastFontana, un super derby per ricominciare

LIVE - I risultati della prima giornata di ritorno del campionato di Promozione

Redazione Online
|32 minuti fa
Un'immagine della sfida di andata tra Castellana Fontana e Gotico
Un'immagine della sfida di andata tra Castellana Fontana e Gotico
1 MIN DI LETTURA
Torna con una delle partite più importanti della stagione il campionato di Promozione, dopo la pausa natalizia. Alle 14.30 va in campo Gotico Garibaldina-Castellana Fontana, le due piacentine che proprio sul finire del girone di andata si sono fatte soffiare la vetta dal Montecchio. La prima di ritorno vede anche il CarpanetoChero ricevere la Langhiranese e la Spes ospitare il Futura Fornovo Medesano, sfide molto impegnative per entrambe, pienamente invischiate nella lotta salvezza.
PROMOZIONE
Risultati

Classifica

