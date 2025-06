Gotico, nessun rimpianto: parte la missione risalita

Il miglior modo di attutire gli effetti di una bruciante caduta? Sapersi rialzare in fretta e con tanta più forza. Il Gotico-Garibaldina, senza piangersi addosso per l’amaro epilogo della sua seconda avventura in Eccellenza, si è dato una bella mossa allestendo un organico ad hoc per puntare all’immediata risalita. Progetto ambizioso svelato all’atto della presentazione del rinnovato organico nel locale dello sponsor Hanami, dove i vertici dirigenziali ed il rientrante mister Christian Achilli hanno suonato la carica in vista di una stagione da vivere ai piani alti del palcoscenico di Promozione. «A tutti i giocatori chiedo in prima battuta massimo impegno ed altrettanta abnegazione, per ripagare i nostri sforzi», ha sottolineato il presidente Filippo Lusignani.

Con Paolo Nigrelli promosso nelle vesti di dg, toccherà al neo diesse (ex Sarmatese) Andrea Vardelli il compito di seguire assiduamente i passi della squadra a supporto dello staff tecnico capitanato da Christian Achilli e che conta le new entry del vice Fabio Galli (tra i tanti ex Pontenurese), del preparatore portieri Gianluca Burgazzoli e di Marco Cavallaro nelle vesti di team manager.

«Doveroso puntare in alto - ha commentato Achilli - ma occhio all’agguerrita concorrenza di Castellana Fontana, Colorno, Luzzara, Bibbiano e Montecchio. L’asticella della competitività si è alzata anche in Promozione. Rischio strascichi dalla recente retrocessione? Azzerati con l’ampio rinnovamento dei ranghi, dove ora campeggiano più brillantezza e spensieratezza».

Raduno fissato per l’8 agosto, con immediata partenza per la due giorni di ritiro a Pianello e prima amichevole il 10, al “Levoni”, con la Fidentina.