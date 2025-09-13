Gotico raggiunto al 95': a Bibbiano finisce 2-2

Ancora un verdetto da “oscar della sfortuna” per il Gotico Garibaldina, che torna da Bibbiano con un solo punto al termine di una partita lungamente dominata e in cui il migliore in campo è stato senza alcun dubbio il portiere locale Carpi.

Al 31’ il portiere locale viene salvato dal palo su punizione di Cossetti e poi respinge miracolosamente il tap in dello stesso attaccante.

Vantaggio Gotico allo scadere del tempo: rimessa di Pasini per Storchi che salta due avversari e porge a Makaya la palla dell’1-0.

La ripresa si apre con l’ennesima grande parata di Carpi su conclusione angolata di Cossetti, ma al 59’ arriva il pareggio locale con Rozzi che su lungo lancio approfitta di un’incerta lettura difensiva, stoppa di petto e batte Valizia.

Al 68’ nuovo vantaggio ospite, con Storchi che gira imparabilmente un cross di Visconti su calcio d’angolo. Il Gotico ha due occasioni per chiudere i conti all’80’ (uscita disperata di Carpi su Franchi e sulla ribattuta Moschetti calcia a lato) e al 90’ (salvataggio di un difensore su Cossetti). Ma all’ultimo dei cinque minuti di recupero ecco la beffa: punizione da metà campo calciata “in the box” dal Bibbiano, incertezza di Valizia e dei difensori che consente a Carlini di mettere dentro l’insperato pareggio.

