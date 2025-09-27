Grasso salva il Nibbiano che si accontenta del pari
Termina 1-1 l'anticipo di Eccellenza con la squadra di Rastelli che non riesce a piegare il Terre di Castelli. In Prima, nessun gol tra S. Lazzaro e Borgo
Redazione Online
|18 ore fa
Non va oltre l'1-1 il Nibbiano Valtidone che, sul sintetico di Modena, incassa il suo primo gol stagionale per mano di Nait, ma è il solito Grasso a griffare il gol che evita il ko ai piacentini, ora a -2 dal tandem di testa, Vianese e Pontenurese, che si troveranno una di fronte all'altra nelle gare della domenica. Si è chiuso senza gol il big match di Prima Categoria tra San Lazzaro e Borgonovese.
