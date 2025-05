Guarnieri e Quagliaroli, conferme in panchina

Zittita ogni voce in merito al futuro di mister Dario Bongiorni, il cui felice matrimonio con la Bobbiese è destinato a durare a lungo, sicuramente alla prossima stagione. Indipendentemente, per inciso, dall’esito dell’attuale post season, dove la compagine neroverde mira prendersi il pass per l’accesso in Eccellenza.

Da derubricare, dunque, il chiacchierato Bongiorni-bis alla Pontenurese, con la società del presidente Baruzzi che sta vagliando altre candidature (forse anche quella del tecnico della Futuro Fornovo Medesano, Rizzelli) per la panchina lasciata vacante dal dimissionario Costa.

Digerita a fatica la delusione per la retrocessione in Prima categoria, l’Alsenese vedrà di riorganizzare per bene le fila alla ricerca dell’immediata risalita, ripartendo dalle conferme di mister Edo Guarnieri e del diesse Alberto Lagori.

Molto probabile la conferma al Vigolo Sandro Quagliaroli sulla panchina del Vigolo. L’ambiziosa Pianellese (ma non solo lei) ha messo nel suo mirino il centravanti Amilcare Caporali (Vigolo). Mister Francesco Favalesi (ex Spes) ha declinato più proposte avendo deciso di concedersi un anno sabbatico.