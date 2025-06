Guglilmetti guida Darprà al trionfo

Parla anche piacentino la prova del campionato del mondo rally disputata in Sardegna con il risultato colto dal trentino Roberto Da Prà navigato dal nostro Luca Guglielmetti. Vittoria in WRC2, nono posto assoluto e primo equipaggio italiano al cospetto di campioni plurititolati come i francesi Sebastian Ogier (otto volte campione del mondo) navigato da Vincent Landais su Toyota Yaris. Coppia che alla fine ha vinto sulle polverose strade isolane, ma l'equipaggio tricolore su Skoda Fabia Rs del team Delta rally-Aci team Italia, ha costruito un piccolo capolavoro. Daprà e Guglielmetti sono riusciti a lasciarsi alle spalle ben 36 vetture WRC2 recuperando ventun posizioni dopo un avvio al rallentatore nella prima prova speciale denominata "Arzachena” e accusato successivi problemi al radiatore che sono costati circa un minuto di ritardo dal gruppo dei migliori. Leggi qui il servizio completo