Half Marathon, i segreti del percorso stasera a Finishila

Torna questa sera alle 20.30 Finishila, la trasmissione di Telelibertà realizzata in collaborazione con Acrobatic Fitness che sta accompagnando gli atleti amatoriali alla Placentia Half Marathon. A soli tre giorni dalla gara, prevista per domenica con avvio alle 9.30 da piazza Cittadella, il conduttore Michele Rancati e uno degli organizzatori, Pietro Perotti, sveleranno i segreti del percorso e le modalità per affrontare meglio i tratti critici, dall'argine di Borgotrebbia a corso Europa.Naturalmente, assieme a Isotta Grandi di Acrobatic, ricorderanno anche le tante iniziative collaterali che interesseranno già a partire da domani il campo Datura, dall'Hakuna Matata di sabato (con i bambini che potranno cimentarsi con tante discipline sportive) alla color run che seguirà domenica mattina il Pedibus e la camminata delle associazioni.Appuntamento alle 20.30 su Telelibertà e in streaming sul sito liberta.it, nella sezione on demand si possono anche rivedere tutte le puntate delle scorse settimane