«Ho giocato in A, ma il ricordo migliore è il Garilli pieno»

Dal parco giochi di Vernasca allo stadio Olimpico di Roma, per il debutto in Serie A con la Lazio. Piacce importanti, campionati vinti e delusioni cocenti.

La carriera di Davide Bertoncini, fatta di trionfi e ripartenze da zero, sembra fare a botte con la sua immagine sempre tranquilla, sobria, riflessiva.

È stato proprio il difensore classe 1991, valdardese doc, attualmente in forza al Novara in Serie C, a ripercorrerla dalla piscina di Borgonovo assieme a Michele Rancati a Zona Calcio Estate, il programma di Telelibertà in onda ogni lunedì alle 20.30.

Passaggio fondamentale: il trasferimento dalla Primavera del Piace a quella del Genoa, con tanto di scudetto vinto a fianco di fenomeni come El Shaarawy e Perin e puntate in Prima squadra agli ordini di mister Gasperini.

Poi il ritorno poco fortunato a Piacenza e il passaggio al Frosinone: salvezza in C, promozione in B, promozione in A, debutto nella massima serie: «Tutto arrivato in fretta e inaspettato, anche se devo dire che non mi sono mai troppo cullato sui successi. Il debutto in A, contro la Lazio, era ovviamente uno dei miei sogni, ma devo dire che non mi sono mai sentito “arrivato”, anzi».

Anche perché il destino era pronto a mettersi di traverso: il finale con il Frosinone non è quello sperato, a Modena e Matera non va come sperato. Si ricomincia da Piacenza: «Il mio anno più bello è senza dubbio quello della Serie B sfiorata: se devo fissare il mio ricordo calcistico più emozionante è senza dubbio quello del Garilli pieno di gente per quel finale di stagione».

Bertoncini trova calore e successi alla Reggina, ma il Covid interviene a gamba tesa. Riparte dal Como, vince un’altra Serie C agli albori della società lariana attuale. Poi il Novara: «Società seria, chi conosce il calcio di oggi sa che è già tantissimo». Tornare al Piace? «Speriamo, ma dobbiamo fare in fretta entrambi, perché inizio a invecchiare», conclude sorridendo.

Nel finale, linea al Poliambulatorio Gymed, dove Paolo Beghi e Matteo Forlini hanno illustrato alcuni degli esercizi utili per mantenersi in forma durante l’estate.

