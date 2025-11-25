I migliori corridori pronti a sfidarsi in centro storico

Sarà ancora una volta una “festa della corsa” per oltre 300 persone, che si sfideranno in centro storico in una mattinata all'insegna del divertimento e delle bellezze di Piacenza. Tutto pronto per la terza edizione della “4 Piazze Running”, organizzata da Atletica Piacenza e Italpose in collaborazione con Avis, Fondazione di Piacenza e Vigevano e Conad Centro Nord, in programma per questa domenica sulla distanza dei 5 chilometri.

Il ritrovo è fissato alle 9 in piazza Cavalli: a dare il via alle competizioni saranno i più giovani con il “Miglio delle 4 Piazze Running” alle 9.30 per le categorie Ragazzi, Cadetti e Allievi, alle 10 gara promozionale per la categoria Esordienti. La 4 Piazze vera e propria partirà alle 10.30 con la prima serie maschile, alle 11.15 la Élite femminile in categoria unica, alle 12 la seconda serie maschile, infine alle 12.30 la Élite maschile a invito. Nelle Élite ci saranno i piacentini Giovanni Tuzzi, Giacomo Marchesi, Emma Casati e Tania Molinari. Per informazioni e iscrizioni, aperte fino al 27 novembre: www.4piazzerunning.it.