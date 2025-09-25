Liberta - Site logo
I Pulcini di Parma e Sported Mares vincono il torneo Fortunato

Al Tadini memorial dedicato allo storico dirigente calcistico piacentino: in campo squadre di 2015 e 2016

Redazione Online
|1 ora fa
1 MIN DI LETTURA
Per il secondo anno sul campo intitolato a “Cip Tadini” si è ricordato con un torneo di calcio giovanile (categoria Pulcini) Mario Fortunato, dirigente sportivo e talent scout di tante giovani promesse. Dopo tre giorni di sfide sono approdate alle finalissime per la categoria dei dilettanti Juventus Club Parma e San Lazzaro per i 2016, Juventus Club e Sported Maris (Cremona) per i 2015. Per il girone professionisti si sono invece affrontate Parma, Cremonese, Reggiana e Pergolettese: partite entusiasmanti , ricche di goal e - curiosità - finite tutte in pareggio.
Le finali hanno decretato la classifica con la vittoria del Parma, davanti a Cremonese, Pergolettese e Reggiana.
Tra i dilettanti vittoria dello Sported Maris tra i 2015 e dello Juventus Club tra i 2016. Emozionanti le promozioni con il lancio di palloncini che componevano il numero 91, gli anni che avrebbe compiuto Mario, gagliardetti ricordo alle nipoti Martina e Sara (quest’ultima con Sveva, 7 mesi). Un premio speciale, Trofeo Fortunato, al miglior talento del torneo, Luca Chiappini, piacentino in forza al Parma, che ha iniziato il calcio allenato da Andrea Fortunato (figlio di Mario e organizzatore del torneo) nel San Lazzaro, il quale ha peraltro realizzato il rigore decisivo che ha dato la vittoria ai biancoscudati. Tanto pubblico e clima di festa sulle tribune.
Luca Chiappini, piacentino in forza al Parma, premiato da Andrea Fortunato come miglior giocatore del Torneo
La formazione del Parma che ha vinto tra i professionisti
Le nipoti di Mario Fortunato, Martina e Sara con Sveva premiate dal presidente Stefano Caravaggi con un gagliardetto ricordo della manifestazione

